Copa do Mundo Reedição da última final de Copa do Mundo, Estados Unidos e Holanda medem forças pelo Grupo E Partida acontece nesta quarta-feira (26), às 22h, em Wellington, capital da Nova Zelândia

Atuais campeões e vice da Copa do Mundo Feminina, Estados Unidos e Holanda, que lideram o Grupo E desta edição do torneio, fazem nesta quarta-feira (26), a partir das 22h, um dos duelos mais esperados da fase de grupos. Ambas as equipes venceram na estreia, e quem sair vencedor praticamente já carimba o passaporte para às oitavas de final.

Tetracampeões mundiais, os Estados Unidos iniciaram o torneio com uma vitória por 3x0 diante do Vietnã. As americanas marcaram duas vezes com Sophia Smith, vice-artilheira da Copa até aqui, e uma vez com Lindsey Horan. Ainda despediçaram um pênalti com Alex Morgan, uma das principais jogadoras da atualidade e autora de seis gols na edição 2019.

Por outro lado, a Holanda teve um caminho mais difícil na primeira rodada. Venceu Portugal pelo placar mínimo (1x0). Sem sua principal jogadora, Vivianne Miedema, afastada por lesão no joelho, coube a zagueira Van der Gragt fazer o gol do triunfo.

Dessa forma, as americanas lideram o grupo com três pontos e três gols de saldo, enquanto as holandesas vêm em seguida com a mesma pontuaçãomas apenas um gol de saldo. Quem vencer o duelo garante vaga na próxima fase. Se terminar empatado - e a depender do resultado de Portugal x Vietnã, nesta quinta-feira (27) -, o grupo pode embolar.

Recente rivalidade

Estados Unidos e Holanda estiveram envolvidos em dois confrontos importantes nos dois últimos torneios do futebol feminino. Em 2019, fizeram a final da Copa do Mundo, vencida pelas americanas por 2x0.

Em 2021, na disputa das quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, novamente quem levou a melhor foram os Estados Unidos, desse vez com mais dificuldades. Depois de 2x2 no tempo normal, com as holandesas perdendo um pênalti na reta final do jogo, o embate foi decidido na marca da cal. Coube a Megan Rapinoe bater a quarta e decisiva cobrança para selar mais uma conquista norte-americana.

Ficha Técnica

Estados Unidos

Naeher; Fox, Ertz, Girma e Dunn; DeMelo, Sullivan e Horan; Smith, Rodman e Morgan. Técnico: Vlatko Andonovski

Holanda

Van Domselaar; Spitse, Van der Gragt, Janssen; Groenen, Pelova, Roord, Van de Donk e Brugts; Beerensteys e Martens. Técnico: Andries Jonker

Outros jogos da manhã de quinta-feira (27)

Derrotadas na primeira rodada do Grupo E, Portugal e Vietnã buscam reabilitação no torneio. A partida começa a partir das 4h30. As portuguesas foram batidas pelas holandesas pelo placar de 1x0, enquanto as asiáticas perderam por 3x0 para as favoritas ao título, Estados Unidos.

Já pelo Grupo B, as donas da casa, a Austrália tenta manter os 100% diante da Nigéria. As australianas bateram a Irlanda por 1x0 na abertura da Copa. Já a Nigéria segurou o Canadá, atual campeãs olímpicas, por 0x0. O confronto começa às 7h.

