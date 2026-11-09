A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Reeleição de Infantino está "garantida", diz vice-presidente da Confederação Asiática As eleições da entidade ocorrem em março de 2027

A reeleição de Gianni Infantino à frente da Fifa está garantida, afirmou à AFP nesta segunda-feira (9) o vice-presidente da Confederação Asiática (AFC), Hachem Haidar, na inauguração de um campo de futebol no Líbano, que contou com a presença do dirigente ítalo-suíço.

"Apoiamos plena e publicamente Infantino", declarou Haidar, que também é presidente da Federação Libanesa de Futebol, acrescentando que as chances do atual mandatário da Fifa estão "garantidas".

Infantino, por sua vez, se negou a fazer qualquer declaração à imprensa.

À frente da entidade máxima do futebol mundial desde 2016, o ítalo-suíço de 56 anos continua sendo o grande favorito nas eleições que serão realizadas durante o congresso da Fifa, em 18 de março de 2027, em Rabat, capital do Marrocos.

Isso apesar das críticas que tem recebido desde o anúncio de um projeto fracassado de criação de uma sociedade comercial aberta a investidores privados.

Kozo Tashima, presidente de honra da Federação Japonesa de Futebol (JFA), declarou na semana passada que vai concorrer com Infantino.

Toshima é o segundo candidato a anunciar que desafiará o atual presidente da Fifa, depois do ex-zagueiro suíço Ramon Vega.

"Kozo Tashima pode conseguir alguns votos, mas será difícil para ele competir, porque a presidência da Fifa exige manter relações em todas as regiões do mundo, o que é difícil", observou Haidar.

Infantino está agora em uma posição de força para garantir sua reeleição, depois que a AFC expressou seu apoio a ele no mês passado.

O dirigente havia declarado anteriormente que contava com o apoio da "grandíssima maioria" das associações-membro e rejeitou os pedidos de renúncia feitos por seus críticos.

Infantino inaugurou nesta segunda-feira um minicampo de futebol em Chanay, no Líbano, país de sua esposa.

Ele obteve a nacionalidade libanesa por decreto em 2025.

Veja também