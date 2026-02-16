Reencontro Real Madrid-Mourinho na repescagem da Champions; 'Déjà vu' para o PSG

A- A+

Após não conseguirem a classificação direta para as oitavas de final, vários candidatos ao título europeu, incluindo o atual campeão PSG e o Real Madrid, disputam seus jogos de ida da repescagem nesta semana contra Monaco e Benfica, respectivamente.

Para o campeão francês, esse caminho traz uma sensação de 'déjà vu', já que teve que passar por esse mesmo playoff na temporada passada antes de se sagrar campeão continental pela primeira vez.

E assim como no ano passado, seu primeiro adversário nas oitavas de final será outro representante da Ligue 1, o Monaco, antes de enfrentar, caso se classifique, um dos gigantes europeus, Barcelona ou Chelsea (no ano passado foi o Liverpool, a quem os parisienses eliminaram).



"Não vejo ninguém mais favorito"

"Vamos seguir o caminho mais longo, mas não vejo ninguém como mais favorito do que nós", disse um confiante Luis Enrique após a última partida da fase de liga.

Considerando a dificuldade dos jogos que o PSG enfrentou nesta fase, Luis Enrique acredita que sua equipe é "a mais bem preparada para as rodadas de mata-mata".

Mas, ao contrário de um ano atrás, quando o PSG já tinha o título da Ligue 1 garantido, nesta temporada enfrenta a concorrência do Lens, líder do campeonato com um ponto de vantagem.

Afetado por lesões e pela má fase de alguns de seus craques, o PSG vem fazendo uma temporada muito mais irregular: já perdeu três partidas (contra apenas duas na Ligue 1 da temporada passada) e, eliminado da Copa da França, não pode mais repetir o sucesso da temporada anterior, quando conquistou todos os títulos que disputou (exceto a Copa do Mundo de Clubes no final da temporada).

O Real Madrid também sabe como é esta fase preliminar antes das oitavas de final, e se no ano passado eliminou o Manchester City de Pep Guardiola, desta vez enfrentará outro velho conhecido: José Mourinho, com o Benfica.



Último precedente negativo

Embora os resultados tenham melhorado com Álvaro Arbeloa no comando (com três vitórias consecutivas, o Real Madrid entrou na briga pelo título da LaLiga com o Barcelona), o futebol do time merengue ainda deixa a desejar.

Real Madrid e Benfica já se enfrentaram na última rodada da primeira fase e a vitória épica foi do time português em Lisboa, por 4 a 2, com um gol antológico de cabeça do goleiro Anatoliy Trubin nos acréscimos que garantiu a vaga do Benfica nesta repescagem.

"Espero que a história não se repita. Estamos preparados para o que nos espera lá na terça-feira. É um confronto de ida e volta. Temos que entrar em campo, fazer uma grande partida e vencer", alertou Arbeloa no sábado, após a vitória da equipe por 4 a 1 sobre a Real Sociedad.

Também na quarta-feira, a Juventus, praticamente fora da disputa pelo 'scudetto' após a derrota para a Inter de Milão, vai enfrentar o Galatasaray.

Já o Borussia Dortmund vai receber a Atalanta, que vive uma excelente fase e diminuiu a diferença em relação ao Bayern de Munique na Bundesliga.



Inter e Atleti favoritos

No dia seguinte, outras duas equipes entre as que têm aspirações de ir longe no torneio entrarão em campo: um imprevisível Atlético de Madrid, tão capaz de vencer o Barcelona por 4 a 0 na Copa do Rei quanto de perder por 3 a 0 no domingo para o Rayo Vallecano, que enfrentará o Brugge, com um rival inglês no horizonte (Liverpool ou Tottenham).

A Inter, atual vice-campeã europeia e líder isolada da Serie A, com a sexta vitória consecutiva conquistada no fim de semana diante da Juventus, enfrentará uma das surpresas da Liga dos Campeões, o Bodo/Glimt.

A equipe norueguesa garantiu sua vaga na próxima fase após um empate na visita ao Borussia Dortmund e vitórias contra o Manchester City e o Atlético de Madrid nas três últimas partidas da fase de liga.

Qarabab x Newcastle e Olympiacos x Bayer Leverkusen completam essa repescagem para as oitavas de final da Liga dos Campeões, enquanto os oito melhores times da primeira fase aguardam.

. Jogos de ida da repescagem de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões (horário de Brasília):



- Terça-feira:

(14h45) Galatasaray - Juventus

(17h00) Benfica - Real Madrid

Monaco - Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund - Atalanta



- Quarta-feira:

(14h45) Qarabag - Newcastle

(17h00) Club Brugge - Atlético de Madrid

Bodo/Glimt - Inter de Milão

Olympiacos - Bayer Leverkusen

