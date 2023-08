A- A+

Futebol Internacional Reestreando no Benfica, Di Maria marca diante do Porto, na Supertaça de Portugal; veja vídeo Os encarnados venceram os maiores rivais por 2x0, nesta quarta-feira (09)

Voltando a vestir a camisa do Benfica, Di Maria ajudou a equipe de Lisboa a vencer o Porto, na Supertaça de Portugal, partida que abre a nova temporada no país europeu. Com o gol do argentino, os Encarnados venceram por 2x0, nesta quarta-feira (09), no Estádio Municipal de Aveiro.

O gol de Di Maria abriu o placar 16 minutos da etapa final. Na sequência, Petar Musa, atacante croata, aumentou a vantagem. No minuto final da partida, ainda teve tempo para Pepe, zagueiro de 40 anos do Porto, ser expulso. Esse é o nono título do Benfica da Supertaça.

O Campeonato Português começa nesta sexta-feira (11). Porto e Benfica estream ambos na segunda-feira (14). O Dragão enfrenta o Moreirense, fora de casa, a partir das 14h45. Atual campeão, as Águias iniciam contra o Boa Vista, também fora, às 16h45.

GOAL | Benfica 1-0 Porto | Di Mariapic.twitter.com/r0qawys6pn — VAR Tático (@vartatico) August 9, 2023

