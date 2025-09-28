Refeno 2025: Adrenalina Pura faz quarto melhor tempo da história e conquista Fita Azul pela 10ª vez
Veleiro pernambucano completou a prova em 17h47min46s
O veleiro pernambucano Adrenalina Pura conquistou, neste domingo (28), a Fita Azul da 36ª Regata Internacional Recife Fernando de Noronha (Refeno). Essa foi a décima vez que a embarcação ficou com o título.
A embarcação cruzou o Mirante do Boldró, no arquipélado, às 7h47 deste domingo. Com isso, o veleiro fez o quarto melhor tempo da história da competição, e completou a prova em 17h47min46s.
É importante destacar também que os três melhores tempos da história do torneio também são do Adrenalina Pura. O recorde oficial foi quebrado em 2007, quando o veleiro levou 14h34m54s para fazer a travessia de 300 milhas náuticas (560 km) da capital pernambucana a Fernando de Noronha.
O barco pertence aos sócios do Cabanga Iate Clube de Pernambuco Avelar Loureiro, Cecília Peixoto e Humberto Carrilho - o último embarcou neste ano.
Avelar Loureiro comemorou a vitória do Adrenalina Pura. "Temos que reverenciar esta máquina chamada Adrenalina Pura, que hoje tornou-se Deca Fita Azul da Refeno. Temos muita sorte de fazer parte desta história”, disse.
Histórico de vitórias
Na prova, o Adrenalina Pura logo confirmou o favoritismo e assumiu a liderança. O veleiro seguiu firme rumo à conquista da sua 10ª Fita Azul.
O histórico também é de grandes vitórias. Ao todo, a embarcação tem 10 participações, e em todas foi o primeiro a chegar em menor tempo na Ilha: 2000/2001/2002/2005/2006/2007 e 2008 (com bandeira da Bahia) e três por Pernambuco, 2023, 2024 e 2025.
A tripulação vitoriosa em 2025 tem, além de Avelar e Cecília: Benedicto Ferreira Neto, Carlos Antônio Filho, Eduardo Henrique de Oliveira, Lucas Sant’anna, Patrick Sena, Pedro João de Almeida, Ted Monteiro e Rafael Monteiro.
Largada com grande público
A largada na prova ocorreu na tarde desse sábado (27), com grande público que foi ao Marco Zero, no Centro do Recife, acompanhar a saída dos competidores. Ao todo, 95 barcos seguiram rumo a Noronha, em cinco grupos diferentes.
Os demais barcos seguem na disputa pelas primeiras colocações. A expectativa da organização é de que todos cheguem à Ilha entre segunda à noite e terça pela manhã.