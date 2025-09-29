Refeno 2025: Quase 90 barcos já chegaram em Fernando de Noronha
De acordo com a organização, a expectativa é de que todos as embarcações cheguem à Ilha entre esta segunda (30) à noite e terça (30) pela manhã
A 36ª edição da Regata Internacional Recife Fernando de Noronha (Refeno) vai chegando a sua parte final da prova. Durante o último domingo (28) e esta segunda-feira (29), 89 barcos, dos 95 que iniciaram, completaram a travessia até o arquipélago.
Após o veleiro pernambucano Adrenalina Pura ser o primeiro a cruzar o Mirante do Boldró, a embarcação Maré XX, de Goiás, completou a prova às 16h desse domingo, com o tempo de 26h00min03s, e foi o segundo barco a completar a Refeno.
A terceira embarcação a chegar em Fernando de Noronha foi o Ohana 28, do Rio de Janeiro (Roberto Monteiro). O barco completou a prova às 19h12 do domingo, com o tempo de 29h12min12s.
Há apenas 21 segundos atrás do barco carioca ficou o baiano Jahú 2 (Luís Muriel), que completou a regata com o tempo de 29h12min33s.
Cisne Branco
Um dos símbolos da Marinha do Brasil, conhecido como a “Embaixada Brasileira no Mar”, o Navio-Veleiro Cisne Branco voltou a participar da Refeno após dois anos. A embarcação chegou ao Arquipélago na manhã desta segunda.
A bordo na travessia da Refeno estavam almirantes de grande importância na corporação e representantes do Cabanga: o Comodoro Altair Júnior, o Contra Comodoro Paulo Collier de Mendonça, o Diretor de Pesca Jerreneri Vital, e o integrante da Comissão de Regata Rafael Chiara.
Fim da prova
De acordo com a organização da Refeno, a expectativa é de que todos os barcos cheguem à Ilha entre esta segunda à noite e terça (30) pela manhã.
Com informações da assessoria