Refeno 2025: Quase 90 barcos já chegaram em Fernando de Noronha

De acordo com a organização, a expectativa é de que todos as embarcações cheguem à Ilha entre esta segunda (30) à noite e terça (30) pela manhã

89 barcos já completaram a Refeno entre este domingo (28) e esta segunda (29)89 barcos já completaram a Refeno entre este domingo (28) e esta segunda (29) - Foto: Diego Lins/AfterClick Cabanga

A 36ª edição da Regata Internacional Recife Fernando de Noronha (Refeno) vai chegando a sua parte final da prova. Durante o último domingo (28) e esta segunda-feira (29), 89 barcos, dos 95 que iniciaram, completaram a travessia até o arquipélago.

Após o veleiro pernambucano Adrenalina Pura ser o primeiro a cruzar o Mirante do Boldró, a embarcação Maré XX, de Goiás, completou a prova às 16h desse domingo, com o tempo de 26h00min03s, e foi o segundo barco a completar a Refeno. 

A terceira embarcação a chegar em Fernando de Noronha foi o Ohana 28, do Rio de Janeiro (Roberto Monteiro). O barco completou a prova às 19h12 do domingo, com o tempo de 29h12min12s.

Há apenas 21 segundos atrás do barco carioca ficou o baiano Jahú 2 (Luís Muriel), que completou a regata com o tempo de 29h12min33s. 

Cisne Branco
Um dos símbolos da Marinha do Brasil, conhecido como a “Embaixada Brasileira no Mar”, o Navio-Veleiro Cisne Branco voltou a participar da Refeno após dois anos. A embarcação chegou ao Arquipélago na manhã desta segunda. 

A bordo na travessia da Refeno estavam almirantes de grande importância na corporação e representantes do Cabanga: o Comodoro Altair Júnior, o Contra Comodoro Paulo Collier de Mendonça, o Diretor de Pesca Jerreneri Vital, e o integrante da Comissão de Regata Rafael Chiara.

Fim da prova
De acordo com a organização da Refeno, a expectativa é de que todos os barcos cheguem à Ilha entre esta segunda à noite e terça (30) pela manhã.

Com informações da assessoria
 

