A- A+

Regata Refeno 2025: largada da 36ª edição ocorre neste sábado no Marco Zero Prova contará com 100 barcos, que irão percorrer 300 milhas náuticas até o arquipélago

A largada da 36ª edição da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno) ocorre neste sábado (27), às 11h30, no Marco Zero no Recife. Considerada a maior regata oceânica da América Latina, a prova contará com 100 barcos, que irão percorrer 300 milhas náuticas (cerca de 560 km) até o arquipélago.

Uma das maiores regatas do país

Desde 2008 a Refeno não reunia 100 embarcações. Neste ano, a disputa atraiu veleiros de 16 estados brasileiros e de quatro países: Argentina, Espanha, Dinamarca e Austrália. A flotilha mais numerosa é do Rio de Janeiro, com 20 barcos, seguida por São Paulo, que terá 19, incluindo o Pura Vida, comandado por Carla Silva Lopes e formado por uma tripulação 100% feminina.

Além do protagonismo das mulheres, que representam 28% dos quase 900 velejadores desta edição, a Refeno segue como vitrine internacional para o esporte, unindo atletas experientes, amadores e apaixonados pela navegação oceânica.

Segurança e tradição

A travessia até Noronha terá o acompanhamento da Marinha do Brasil, responsável pela segurança durante a regata, com o apoio de navio patrulha. A atração extra deste ano será a presença do Cisne Branco, navio da Marinha que ficará aberto à visitação pública.

No histórico da competição, o veleiro pernambucano Adrenalina Pura é o grande destaque. Atual campeão, a embarcação vai em busca da sua 10ª Fita Azul, título dado ao primeiro a cruzar a linha de chegada no Mirante do Boldró.

Além da disputa esportiva, a Refeno movimenta a economia e o turismo do Recife e de Fernando de Noronha. Também promove ações sociais e ambientais, como atividades em escolas públicas, ações de saúde e projetos de preservação.

Serviço

Evento: 36ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno)

Data da largada: 27 de setembro de 2025, às 11h30

Local: Marco Zero do Recife

Percurso: 300 milhas náuticas (cerca de 560 km) até Fernando de Noronha

Participação: 100 barcos confirmados e 12 pré-inscritos, de 16 estados e 4 países

Veja também