Refeno 2025: largada da 36ª edição ocorre neste sábado no Marco Zero
Prova contará com 100 barcos, que irão percorrer 300 milhas náuticas até o arquipélago
A largada da 36ª edição da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno) ocorre neste sábado (27), às 11h30, no Marco Zero no Recife. Considerada a maior regata oceânica da América Latina, a prova contará com 100 barcos, que irão percorrer 300 milhas náuticas (cerca de 560 km) até o arquipélago.
Leia também
• SAD promove a primeira edição da Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco
• Veja esquemas especiais de trânsito para eventos esportivos do fim de semana
• Grande Final dos Jogos do Orgulho 2025 ocorre neste sábado (27), no Campus da UFPE
Uma das maiores regatas do país
Desde 2008 a Refeno não reunia 100 embarcações. Neste ano, a disputa atraiu veleiros de 16 estados brasileiros e de quatro países: Argentina, Espanha, Dinamarca e Austrália. A flotilha mais numerosa é do Rio de Janeiro, com 20 barcos, seguida por São Paulo, que terá 19, incluindo o Pura Vida, comandado por Carla Silva Lopes e formado por uma tripulação 100% feminina.
Além do protagonismo das mulheres, que representam 28% dos quase 900 velejadores desta edição, a Refeno segue como vitrine internacional para o esporte, unindo atletas experientes, amadores e apaixonados pela navegação oceânica.
Segurança e tradição
A travessia até Noronha terá o acompanhamento da Marinha do Brasil, responsável pela segurança durante a regata, com o apoio de navio patrulha. A atração extra deste ano será a presença do Cisne Branco, navio da Marinha que ficará aberto à visitação pública.
No histórico da competição, o veleiro pernambucano Adrenalina Pura é o grande destaque. Atual campeão, a embarcação vai em busca da sua 10ª Fita Azul, título dado ao primeiro a cruzar a linha de chegada no Mirante do Boldró.
Além da disputa esportiva, a Refeno movimenta a economia e o turismo do Recife e de Fernando de Noronha. Também promove ações sociais e ambientais, como atividades em escolas públicas, ações de saúde e projetos de preservação.
Serviço
Evento: 36ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno)
Data da largada: 27 de setembro de 2025, às 11h30
Local: Marco Zero do Recife
Percurso: 300 milhas náuticas (cerca de 560 km) até Fernando de Noronha
Participação: 100 barcos confirmados e 12 pré-inscritos, de 16 estados e 4 países