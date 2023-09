A- A+

Resgate Refeno: Tripulação do Zagaia é resgatada em segurança após capotar no retorno ao Recife Estavam à bordo o comandante Eurico Pincovsky, Paulo Rocha, Paulo Collier, Paulo Hilarião e Araí Braga

A organização da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno) informa que o veleiro Zagaia (PE), do comandante Eurico Pincovsky, capotou no retorno ao continente. Os procedimentos de resgate logo foram tomados e todos estão bem, com saúde e em segurança.

O barco Beleza Pura 2, que estava próximo, realizou o resgate dos cinco tripulantes. Na sequência, todos foram para o Verano 2, que é um veleiro maior.

Além do comandante Eurico Pincovsky, a tripulação conta também com Paulo Rocha, Paulo Collier, Paulo Hilarião e Araí Braga. Todos foram resgatados e estão em segurança.

A organização da Refeno ressalta que todas as embarcações passam por uma criteriosa inspeção da Marinha do Brasil para participar da regata com a máxima segurança.

Ao longo de sua história, a Refeno nunca teve casos de naufrágio, nem ida e nem na volta. A regata preza sempre pela segurança de todos os participantes.

O Zagaia terminou a Refeno no 46º lugar ao concluir a regata em 41h57m18s. Na classe Catamarã C, o barco ficou na 4ª colocação.

