Jogos da Juventude Referência, Beatriz Souza incentiva adolescentes do judô nos Jogos da Juventude Campeã olímpica passou pela competição em 2011 e ressaltou a importância dos jogos para a sua carreira

BRASÍLIA - Embaixadora dos Jogos da Juventude Caixa 2025, a judoca olímpica Beatriz Souza conversou com a imprensa na tarde deste sábado (20), na capital federal. Referência na modalidade, a medalhista de ouro em Paris-2024 deixou seu incentivo para os adolescentes que disputam a competição a partir deste final de semana, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Pernambuco está presente com oito atletas.

"Acreditem no sonho de vocês, acreditem no potencial de vocês, na força que vocês têm a cada batalha. Não se deixem ser derrotados por uma perda ou derrota. Uma competição não te define, assim como uma vitória também não. Então busquem evoluir, busquem sonhar muito e acreditem no processo, se entreguem", falou a paulista.

Em 2011, Bia Souza participou dos Jogos Escolares da Juventude representando o estado de São Paulo e conquistou duas medalhas: uma de ouro no individual e uma de bronze por equipes.

Diante da experiência, Bia acredita que a competição foi um grande aprendizado para ela trilhar seu caminho rumo a medalha olímpica conquistada no ano passado. No currículo ela ainda soma medalhas em Mundiais de Judô: prata em Tashkent 2022 e bronze em Doha 2023. Em recado para quem está começando, a judoca pede para a nova geração valorizar o torneio escolar.

"Acredito que tudo foi para a construção da minha medalha. Cada passo, cada proceso, cada momento que eu vivi, cada Jogos da Juventude que eu passei foi em prol da construção da minha grande medalha olímpica. É um momento que a gente tem que aprender a valorizar, são momentos que precisamos passar. Sou muito grata por todas as competições que eu fui, que eu ganhei e que eu perdi", pontuou.

A disputa do judô nos Jogos da Juventude segue até a próxima terça-feira (23). Pernambuco está representado pelos judocas Larissa Oliveira Alves da Silva, Larissa Castro de Oliveira, Lorena de Morais Baracho, Nathan de Lima Cavalcanti, Gabriel Henrique Pinto Medeiros, Ruan Vitor da Silva Santos, José Lucas Ferreira da Silva e Maria Clara Araújo Alves.

