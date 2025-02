A- A+

FUTSAL Referência no futsal, Manoel Tobias visita projeto do Sesc em Casa Amarela, no Recife Iniciativa, lançada em novembro de 2024, permite que crianças e adolescentes aprendam a jogar futsal gratuitamente; saiba como se inscrever

Ídolo esportivo e bicampeão da Copa do Mundo de Futsal, o ex-jogador Manoel Tobias está no Recife para visitar o Projeto Sesc Futsal na Comunidade.

A iniciativa, lançada em novembro de 2024, tem como objetivo promover a inclusão social através do esporte. Na capital, o projeto está sendo realizado nas unidades de Santo Amaro e Casa Amarela. Goiana e São Lourenço da Mata são outras cidades contempladas.

O projeto permite que jovens com idades entre 7 e 17 anos possam aprender, gratuitamente, conceitos e práticas do futsal. Também é trabalhado o desenvolvimento de competências e valores, como sociabilidade, disciplina, cidadania e amizade.

As turmas inaugurais terão a oportunidade de encontrar Manoel Tobias, que é referência na modalidade.

Durante esta semana, ele visitará as unidades para conversar com alunos e professores, compartilhar experiências, além de incentivar os participantes sobre a importância da prática esportiva. No itinerário, estão Casa Amarela (25), Goiana (26) e São Lourenço da Mata (27).

Vagas



Crianças e jovens interessados em participar do projeto ainda podem se inscrever. As turmas estão sendo organizadas em categorias de acordo com a faixa etária: Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Para outras informações, o público deve entrar em contato com a unidade do seu interesse.

Futsal na Comunidade



Sesc Casa Amarela Av. Prof. José dos Anjos, 1190

Telefone: (81) 99805-0639

Sesc São Lourenço da Mata Avenida das Pêras, 56, Tiúma

Telefone: (81) 99805-1195

Sesc Ler Goiana Rua Josias de Albuquerque, s/n, Centro

Telefone: (81) 3626-8423 | (81) 99727-5132 | (81) 3626-8402

Sesc Santo Amaro Rua do Pombal, s/nº

Telefone: (81) 3216-1718 | (81) 99805-0208

