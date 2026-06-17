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Sport Referência ofensiva do Sport, Perotti soma maior jejum desde que chegou ao clube Último gol do atacante foi há quase um mês, diante do Fortaleza, pelo Nordestão

Referência ofensiva do Sport, o atacante Pedro Perotti não demorou a cair nas graças da torcida rubro-negra, mas vem lidando com sua maior seca desde que desembarcou na Ilha do Retiro, em março, por empréstimo junto à Chapecoense. Titular incontestável, o camisa 9 já acumula cinco jogos sem balançar as redes.

Depois de anotar dois gols sobre o Fortaleza, no Castelão, pelo duelo de ida da semifinal da Copa do Nordeste, em 20 de maio, Perotti não marcou mais pelo clube pernambucano. Passou em branco diante do próprio Tricolor, pela volta da semi do Nordestão, e ainda nas vitórias sobre Juventude e Náutico, e nos empates com Athletic e São Bernardo, pela Série B. Apenas perante os mineiros, o atleta não atuou durante os 90 minutos (foi substituído aos 41 minutos do segundo tempo).

Anteriormente, Perotti chegou a passar quatro compromissos sem marcar gols com a camisa rubro-negra. Na ocasião, o Leão venceu Retrô e Maranhão, pela Copa do Nordeste, e ficou na igualdade com Avaí e América-MG, pela Segundona. Diante dos maranhenses, apesar de não ajudar com tentos, o atacante contribuiu com três assistências.

Pelo Sport, Perotti entrou em campo 17 vezes e participou ativamente de 11 gols do time da Ilha do Retiro. São sete gols e quatro assistências para o jogador de 28 anos, que é o vice-artilheiro da equipe na Série B, com cinco bolas na rede - um a menos que Chrystian Barletta.

Nesta quinta-feira (18), o centroavante terá mais uma chance de colocar fim ao período de quase um mês sem marcar. Às 21h, o Sport recebe o Atlético-GO, pela 14ª rodada do Brasileiro, na Ilha do Retiro. O Rubro-negro inicia a rodada na terceira posição, com 24 pontos, enquanto o Dragão é o 13º, com 17 pontos.

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