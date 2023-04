Reforço a caminho: Werley pode ser substituto de Paulo Miranda no Náutico

A- A+

Após o zagueiro Paulo Miranda ter o contrato rescindido pelo Náutico, em meio à investigação envolvendo uma suposta participação em um esquema de manipulação de resultados em jogos da Série A 2022, durante passagem pelo Juventude, o Timbu está próximo de anunciar o substituto para o setor. O mais provável é que seja Werley, de 34 anos, ex-CSA. A informação foi publicada inicialmente pelo GloboEsporte.com e confirmada pela reportagem.



Com passagens também por clubes como Atlético/MG, Grêmio, Santos, Figueirense, Coritiba, Vasco e Atlético/GO, Werley chegaria para suprir a lacuna de experiência deixada pelo antigo defensor. A tendência, porém, é que o jogador demore um pouco mais a entrar em campo, já que não atua desde setembro do ano passado. Na zaga, os alvirrubros possuem atualmente Denilson, Odivan e Diego, das divisões de base.





Recentemente, o Náutico confirmou a chegada do meia Eduardo, emprestado pelo Vitória até o final da Série C, e está próximo também de oficializar a vinda do atacante Thiago Alves, que estava no Red Bull Bragantino.

