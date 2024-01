A- A+

Sport Reforço na área: Sport anuncia contratação do atacante argentino Christian 'Tití' Ortiz Leão venceu a concorrência do San Lorenzo para acertar com o atleta de 31 anos

Tem reforço chegando na Ilha do Retiro. Na noite desta quarta-feira (31), o Sport anunciou em suas redes sociais a chegada do atacante argentino Christian 'Tití' Ortiz. O atleta de 31 anos já se encontra na capital pernambucana e vai assinar com o clube rubro-negro até o final desta temporada.

Para fechar com o jogador, o Sport venceu a concorrência do San Lorenzo, equipe argentina que disputará a Copa Libertadores nesta temporada. Ele é o 13º reforço anunciado pelo Leão para a temporada e atua pelos lados do campo.

O último clube defendido por Tití Ortiz foi o Barcelona de Guayaquil, do Equador. Por lá, em 2023, o atacante contribuiu com dois gols e duas assistências em 31 jogos.

Revelado pelo Huracán-ARG, Ortiz tem uma carreira de passagens por diversos clubes. O novo camisa 59 do Sport já defendeu Racing-ARG, Independiente-ARG, Universidad San Martín-PER, Sporting Cristal-PER, Del Valle-EQU, Unión Huaral-PER, Tijuana-MEX, Charlotte-EUA, além do Defensa y Justicia-ARG.

