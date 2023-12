A- A+

Futebol Santa Cruz anuncia contratações do lateral Juan Tavares e dos zagueiros Luis Felipe e Paulo César Jogadores chegam para reforçar o elenco do Tricolor na disputa do Pernambucano em 2024

Na montagem do elenco para disputar a fase classificatória da Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano em 2024, o Santa Cruz anunciou nesta sexta-feira (22) mais três contratações. Os zagueiros Luis Felipe, de 27 anos, Paulo César, de 24, e o lateral-esquerdo Juan Tavares, 21, chegam para reforçar o sistema defensivo da equipe coral. Confira o perfil dos reforços.

Luis Felipe



Essa será a segunda passagem do atleta pelo futebol pernambucano. O jogador, que é o segundo reforço anunciado para compor a zaga do Santa Cruz, defendeu o Central em 2018.

Nesta temporada, somou passagens pelo Moto Club, atuando em dez partidas no Campeonato Maranhense. Além disso, passou pelo Betim, disputando sete jogos na segunda divisão do Campeonato Mineiro, e pelo Botafogo-SP, entrando em campo sete vezes pela Série B.

Paulo César e Juan Tavares



O atleta, formado no Ceará, vem ao Arruda emprestado pelo CSA, clube em que disputou 18 partidas na temporada 2023, entre compromissos na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano e Série C.

Paulo também jogou pelo Potiguar, entrando em campo em três jogos. O atleta também soma passagens por Independente de Limeira e Grêmio Anápolis.

Além dos dois zagueiros anunciados, Itamar Schülle poderá contar na zaga com Rafael Pereira, de 39 anos, anunciado anteriormente pelo Santa Cruz, e Ítalo Melo, que fará mais uma temporada no clube Tricolor.



Já Juan, veio por empréstimo do Cuiabá e tem passagens por Paysandu e Goiás.



Veja também

Futebol Náutico oficializa conclusão da venda de Matheus Cocão ao Vasco