Reforço na zaga: Sport acerta a contratação de Luciano Castán, ex-Cruzeiro

O Sport anunciou, na tarde desta segunda-feira (11), o seu segundo reforço para a próxima temporada. Depois de disputar a Série A pelo Cruzeiro, o zagueiro Luciano Castán acertou com o Leão da Ilha do Retiro, de forma definitiva, até novembro de 2024.

Aos 34 anos, Castán foi titular da zaga cruzeirense durante a temporada 2023, participando de 40 jogos. No Brasileirão, apesar da campanha irregular do time, o setor defensivo da equipe mineira foi a melhor do campeonato, com apenas 32 gols sofridos. O defensor esteve presente em 36 partidas e ainda contribuiu com um gol. No início do ano, pelo Guarani, somou dez aparições no Campeonato Paulista.

Na carreira, soma passagens ainda por equipes brasileiras como Paraná, CSA e Coritiba. No exterior, atuou pelo Brest, da França, na temporada 2016/17, e no Al-Khor, do Catar, na temporada 2017/18.

No Sport, o novo reforço terá as companhias de Rafael Thyere, Sabino, Chico e Alisson Cassiano. Este último, inclusive, que renovou contrato com o clube pernambucano.

Além de Castán, o Sport já oficializou a contratação do lateral-direito Lucas Ramon, que disputou a última Série B com a camisa do Mirassol.

