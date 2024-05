A- A+

Náutico Reforço: Náutico anuncia zagueiro Iran para sequência da Série C Defensor estava no Brusque-SC e chega por empréstimo ao Timbu

O Náutico anunciou na manhã desta quinta-feira (15) a contratação do zagueiro Iran, de 28 anos. O defensor estava no Brusque-SC e chega ao Timbu por empréstimo até o final desta Série C.

Iran surgiu no Flamengo de Guanambi e tem passagens pelo Volta Redonda, Atlético-BA e Maranhão. No Brusque-SC, onde estava desde o ano passado, o zagueiro jogou 18 partidas.

O defensor, contudo, jogou apenas uma partida este ano, sendo esta em fevereiro, pelo Campeonato Catarinense.

A chegada de um zagueiro era prioridade no Timbu, que procurava alguém pra recompor a saída de Matheus Santos, que deixou o clube no começo de maio.

