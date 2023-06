A- A+

Santa Cruz Reforço no ataque, Iago Silva é regularizado no Santa Cruz Atacante pode estrear neste sábado (1º), diante do Nacional de Patos, no Arruda, pela Série D

Confirmado como novo reforço do Santa Cruz, Iago Silva já pode fazer o primeiro jogo com a camisa tricolor. O nome do atacante saiu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta sexta-feira (30), tornando-se opção para Felipe Conceição no jogo diante do Nacional de Patos, neste sábado (1º), no Arruda, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Iago, atleta de 27 anos, coleciona passagens por clubes importantes do Nordeste, tendo em seu currículo Bahia, Confiança, Náutico e América-RN, seu último time. No Dragão Potiguar, o atleta realizou 17 jogos e marcou um gol em 2023, mas não atua há mais de um mês.

Com característica de atuar pelos lados de campo, Iago Silva disputará posição com Lucas Silva e Emerson Galego, artilheiro da equipe na Série D. Outras opções do elenco são Maranhão e Chiquinho, que vem sendo utilizado um pouco mais aberto.

