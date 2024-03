Reforço no calor: clássico entre Santa Cruz e Sport terá água gratuita para torcida mandante

A- A+

Durante o Clássico das Multidões do próximo sábado (9), quando o Santa Cruz receberá o Sport no Estádio do Arruda a partir das 16h30, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano, copos de água serão dados gratuitamente aos torcedores corais, por conta das altas temperaturas climáticas que Recife vem enfrentando.

A novidade foi anunciada pelo clube coral no início da noite desta segunda-feira (4).

No jogo do último sábado (2), quando o Tricolor venceu o Central por 1 a 0 pelo Estadual e conquistou vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, muitas pessoas deixaram as arquibancadas do Arruda durante o jogo passando mal, por conta do calor excessivo no local. Algumas até precisaram receber atendimento médico.

Previsão do tempo

No momento do confronto, a previsão climática, de acordo com informações do Climatempo, é que a capital pernambucana apresente temperatura máxima de 32º C e mínima de 26º C.

