Reforço para o ataque: Sport fecha a contratação de Pablo Dyego, ex-Ponte Preta

O Sport anunciou, na tarde desta sexta-feira (22), mais um reforço para a próxima temporada. Trata-se do atacante Pablo Dyego, de 29 anos, que estava na Ponte Preta. O jogador assinou vínculo em definitivo com o Leão até dezembro de 2024.

Revelado pelo Fluminense, Pablo Dyego tem passagens por equipes de regiões distintas do futebol brasileiro. Além da Ponte, o atacante já defendeu as cores de CRB, Atlético-GO, Vila Nova e Avaí. No exterior, passou de forma rápida por Legia Warszawa, da Polônia, e Ottawa Fury, do Canadá.

Pela Ponte Preta em 2023, foi um dos destaques do clube paulista. Em 31 partidas pela equipe, contribuiu com 11 gols e quatro assistências. No Leão, inclusive, reencontrará o goleiro Caíque França, que também estava na Macaca na última temporada.

Pablo Dyego é a sexta contratação feita pelo Sport para a próxima temporada. A terceira para o ataque. O clube também já acertou as chegadas do goleiro Caíque França, do lateral-direito Lucas Ramon, do zagueiro Luciano Castán e dos atacantes Zé Roberto e Arthur Caíque.

