Reforço para o meio: Santa Cruz anuncia contratação de Matheus Melo, ex-Corinthians e Inter

A- A+

Meia esquerda de 24 anos, Matheus Melo é o novo reforço para o setor do Santa Cruz. O anuncio foi feito nesta sexta-feria (22). Com passagens pelas bases do Internacional e do Corinthians, o jogador esteve defendendo a XV de Piracicaba ao longo da temporada de 2023.

Formado na base do Toledo-PR, o jogador teve suas primeiras oportunidades no profissional vestindo a camisa do Linense-SP em 2019. Do clube do interior de São Paulo, no ano seguinte, o meia passou pela base do Internacional, sendo novamente emprestado para o Corinthians em 2021.

Matheus Melo, meio-campista de 24 anos, é o mais novo reforço coral! Nesta temporada, o atleta foi destaque no XV de Piracicaba, onde fez 35 jogos e marcou 7 gols. O jovem meia fez sua base no Corinthians e Internacional. Bem-vindo ao Santa Cruz, Matheus! pic.twitter.com/JqW3PVkGYu — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 22, 2023

Em 2022, o jogador retornou ao Linense e disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. Em resumo, marcou seis gols em 16 partidas com o Elefante. As atuações levaram a acertar com o XV de Piracicaba em 2023, para novamente disputar a divisão de acesso do paulista, a Série D e Copa Paulista. Com a camisa alvinegra foram 35 jogos ao todo, anotando sete gols, sendo seis na disputa da última quarta divisão.

Dia de muitos anuncios

Pensando na composição do setor defensivo, o Santa Cruz oficializou a chegada de três jogadores para o setor. Tratam-se das vindas do lateral-esquerdo de 21 anos, Juan Tavares, e dos zagueiro Luis Felipe e Paulo Cesar, de 27 e 24 anos, respectivamente.

Veja também

Futebol Polivalência e experiência: Náutico apresenta volantes Marco Antônio e Marcos Júnior