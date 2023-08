A- A+

Contratação Novo reforço do Vasco, Payet é recebido por cerca de 5 mil torcedores no aeroporto O meia francês de 36 anos desembarcou por volta das 5h20 desta quarta-feira (16)

Esperança para a recuperação do Vasco na Série A, o francês Dimitri Payet foi recebido por milhares de torcedores no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim na madrugada desta quarta-feira (16).

O meio-campista de 36 anos desembarcou às 5h20 da manhã, mas só apareceu para cumprimentar os torcedores uma hora. De acordo com números preliminares, aproximadamente 5 mil pessoas compareceram ao espaço reservado no aeroporto.

Payet vai realizar exames médicos para assinar definitivamente com o Vasco.

A ideia do Cruzmaltino é fazer uma apresentação de Payet à torcida no próximo domingo (20), no Maracanã, antes do confronto contra o Atlético-MG, às 11h.

O meia se destacou pela seleção francesa nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018, que terminou com o título dos Bleus, mas ele não disputou o torneio devido a uma lesão muscular.

Além disso, Payet participou do vice-campeonato da França na Eurocopa de 2016, vencida por Portugal.



