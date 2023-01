A- A+

Vôlei Reforços do Recife Vôlei já treinam com equipe e miram estreia da Superliga B Time pernambucano contratou cinco atletas para a disputa da competição que dará o acesso à elite do vôlei brasileiro

A poucos dias da estreia da Superliga B, competição que valerá o acesso à elite do vôlei brasileiro, o Recife Vôlei segue os preparativos para representar o Nordeste, já que é a única equipe da região na disputa.

Para o grande desafio, a equipe do técnico Adalberto Nóbrega, além de manter a base do time campeão invicto da Superliga C/Sede Brasília, se reforçou com cinco atletas para esta disputa. Chegaram ao Recife as ponteiras Marcella, Ana Cecília e Zanandrya, a líbero Sassá e a central Bia.

Natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a ponteira Marcella, de 23 anos, que disputou a última Superliga C pelo Foz do Iguaçu, não conhecia boa parte do elenco do Recife Vôlei, mas afirmou que isso não será impeditivo de realizar uma boa competição. "Só as conhecia de jogar contra, mas desde que cheguei ao Recife me adaptei bem ao time, gostei muito da comissão técnica, da cidade e estou confiante em buscar essa vaga na semifinal e depois na final", disse.

Outra ponteira recém-chegada foi Ana Cecília, de 29 anos, natural de São José dos Campos, São Paulo. Na temporada passada, ela teve passagens no Irati, na Superliga C; e no Sada, na Superliga B. "Estou com uma expectativa bem alta aqui no Recife Vôlei em realizar uma boa competição para termos uma visibilidade maior entre as principais equipes do Brasil", disse.

A estreia das meninas será nesta sexta-feira (20), diante do Curitiba Vôlei, no Paraná, a partir das 19h30. Em casa, no Geraldão, o debute das meninas será no dia 3 de fevereiro, às 20h, diante do Vôlei Justforyou Vinhedo/Country Club, da cidade de Vinhedo, São Paulo. O Recife Vôlei tem o apoio da Prefeitura do Recife para a disputa nacional, que acontecerá até março.

A Superliga B, que conta com dez equipes, será disputada em jogos só de ida, com cada equipe realizando, no mínimo, quatro partidas em casa. Os dois melhores times estarão automaticamente classificados para a Superliga A, que será disputada no último trimestre deste ano, em disputas de ida e volta. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) ainda não divulgou a data de estreia.

Veja também

Vôlei Jogos do Recife Vôlei no Geraldão terão presença de torcida; entrada será com doação de alimento