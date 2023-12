Reforços para a defesa, Matheus Santos e Guilherme Matos são apresentados no Náutico

A- A+

Depois de apresentar os atacantes Evandro e Danrlei, foi a vez de outra dupla falar pela primeira vez em público representando o Náutico. Agora, a parceria foi na defesa, com os zagueiros Guilherme Matos e Matheus Santos.





Revelado pelo Novorizontino, Guilherme, de 22 anos, é natural da cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. Antes de chegar ao profissional da equipe paulista, passou por empréstimo pelas categorias de base de equipes como Palmeiras e Cruzeiro.



Pelo Novorizontino, em 2023, participou de 15 jogos, sendo 11 durante a disputa da Série A2 do Paulista e quatro na campanha do Tigre na Série B.



“Estou feliz em representar esse clube tradicional no futebol brasileiro. Sou um atleta rápido, com bom passe e construção. Tenho muita imposição física também. Nosso objetivo principal é o acesso à Série B”, afirmou o defensor.



Matheus, por outro lado, estava no Volta Redonda e tem passagens por Nacional-PR, Monte Azul-SP, São Caetano-SP, Botafogo-SP e Portuguesa-RJ.



“Sou um atleta de força, mas tenho velocidade também. Consigo ter uma boa construção também. Espero que a gente consiga concluir nossa temporada com um final feliz”, declarou Matheus.



Além deles, o Náutico tem na zaga as opções de Rafael Vaz, Joécio e Odivan.

