Reforços querem fazer dos Aflitos a arma do Náutico em 2024

É pergunta padrão aos novos contratados do Náutico saber a experiência que eles já tiveram jogando nos Aflitos. No caso, quando ainda eram adversários, com a torcida contra. A pressão das arquibancadas é resposta corriqueira. Agora, com os alvirrubros ao lado, os novos reforços esperam utilizar esse trunfo a favor para iniciar bem a temporada.





O lateral-esquerdo Luiz Paulo é um exemplo. No ano passado, o jogador esteve nos Aflitos com a camisa alvirrubra. Não a do Náutico, mas sim do América-RN.



"Pude ver naquele jogo a influência da torcida do Náutico. A força que os torcedores exerceram foi grande. Espero agora, com eles ao meu lado, corresponder às expectativas", declarou o atleta. Na ocasião, pernambucanos e potiguares empataram em 0x0.



O atacante Júlio César é outro que também já enfrentou o Náutico nos Aflitos. Um desses momentos foi quando jogava pelo Guarani. Por falar no Bugre, foi lá que o atleta conheceu o técnico Allan Aal, atual comandante alvirrubro.



"É um prazer trabalhar novamente com Allan. Um treinador espetacular, que tem tudo para dar muito certo. Ele é agressivo e temos muito a ganhar com ele. Vim aqui para jogar futebol e desempenhar o meu melhor. Creio que escolhi a melhor equipe para colocar isso em prática, resgatando o Júlio do passado", declarou.

Time se desenhando

O primeiro jogo-treino do Náutico, realizado no último sábado (23), no CT Wilson Campos, diante o time sub-20, com goleada por 4x0, serviu para o técnico Allan Aal montar o primeiro esboço da equipe que pode entrar em campo no dia 14 de janeiro, contra o Salgueiro, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano.

"Tivemos uma desenvoltura boa. É natural alguns erros técnicos por estarmos no início da temporada, mas taticamente e no quesito físico, demos uma demonstração boa, com margem de evolução para a sequência da temporada. Esperamos fazer mais um jogo-treino nos Aflitos para termos a nossa casa como um fator diferencial", afirmou o técnico Allan Aal.

O Náutico manteve a base que vinha treinando na equipe principal, com os seguintes atletas de linha iniciando o jogo-treino: Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Kauan, Fernandinho e Evandro. No gol, Vagner, Jeferson Romário e Bruno Lopes se revezaram no posto.

Outros jogadores foram utilizados na atividade, como Arnaldo, Felipe, Matheus Santos, Luan, Lorran, Samuel, Léo Mago, Thalissinho e Kauan Maranhão. Os gols do jogo-treino foram marcados por Rafael Vaz, Patrick Allan, Kauan Maranhão e Evandro.

