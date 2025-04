Às vésperas da Série D, Marcelo Cabo garante chegada de reforços ao Santa Cruz

A- A+

A performance do Santa Cruz na derrota por 1 a 0 para o ABC-RN, neste sábado (5), gerou muita desconfiança por parte da torcida que acompanhou o amistoso, principalmente a respeito da qualidade do elenco.

O técnico da equipe, Marcelo Cabo, no entanto, garantiu que novos reforços chegarão à equipe para a disputa da Série D.

“Com certeza, vamos ter chegadas, né? A gente está trabalhando internamente para buscar mais algumas peças que possam vir agregar na sequência do nosso trabalho. Ao decorrer, talvez, desta semana e na sequência da competição”, ressaltou Cabo.

Ele complementou sobre sua certeza quanto à evolução do grupo. “A gente precisa potencializar esse grupo com peças e com com trabalho, mas eu tenho certeza que a gente vai evoluir e a gente vai chegar a uma equipe bem diferente na estreia do campeonato”.

O reforço mais recente do clube foi anunciado momentos antes do amistoso contra o ABC-RN. Trata-se do meia Willian Jr., que estava no Gama-DF, onde foi campeão brasiliense nesta temporada.

Além de Willian, também chegaram recentemente os volantes Gabriel Galhardo, irmão de Thiago Galhardo, Jonatas Paulista e Pedro Favela; os atacantes João Diogo e Israel; e o zagueiro Eurico.



