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Vela Barco Brasil chega ao Recife para a última etapa de regata de volta ao mundo Barco Brasil é navegado pelos velejadores José Guilherme Caldas e Luiz Molina e está ancorado na Recife Marina

Já imaginou dar uma volta ao mundo em uma embarcação que não tem banheiro, quarto ou cozinha? Para o médico e velejador José Guilherme Caldas, essa ideia é uma realidade bastante comum.

Com o Barco Brasil, a única embarcação nacional a participar da competição Globe 40, uma regata de volta ao mundo, Guilherme e a sua dupla, Luiz Molina, desembarcaram na Recife Marina, no Bairro do Recife, área central da cidade, na manhã desta quinta-feira (19).

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o médico contou sobre a sua experiência após os dias vividos durante o trajeto de Valparaíso, no Chile, até a capital pernambucana.

“É uma regata de resistência, digamos assim. Essa última [etapa], por exemplo, foram 28 dias, em dupla somente que está sempre trabalhando o dia inteiro. É um barco muito espartano. Não tem banheiro, não tem cozinha”, contou o velejador.

José Guilherme Caldas, médico e velejador do Barco Brasil | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Na penúltima etapa do torneio, os brasileiros seguem liderando a competição na categoria Sharp. No dia 29 de março, o Barco Brasil partirá do Recife rumo a Lorient, na França.

“Nós tivemos uns problemas técnicos muito graves. Rompeu vela, foi muito complicado e nós acabamos chegando não tão bem classificados, mas no geral a gente está em primeiro lugar. Para a gente ganhar definitivamente a regata como um todo, [...] basta a gente chegar ao destino mesmo que seja em último”.



O trajeto do Globe 40 teve início em Lorient e passou por Cádiz, na Espanha; Cabo Verde, o território francês da Ilha de Reunião; e Sydney, na Austrália, até chegar à penúltima etapa no Recife.

Relação com a vela

Um “espírito”, é assim que o velejador define a sua relação com a navegação, que começou quando ele ainda era criança.

Nascido em Angola, quando o país ainda era colonizado por Portugal, o velejador se mudou para o Brasil, onde fez toda a sua formação acadêmica e médica.

“Eu aprendi a velejar e eu, na verdade, sempre gostei de esportes que fossem de coisas sozinhas. É um negócio interessante. Especialmente o oceano, que não tem ninguém lá para olhar você. Ou você faz direito a coisa ou não anda bem. É um espírito”, explicou.

Barco Brasil disputa a competição Globe 40, uma regata de volta ao mundo. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Barco Brasil disputa a competição Globe 40, uma regata de volta ao mundo. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

José Guilherme Caldas, médico e velejador, mostrou como é a alimentação dentro do Barco Brasil. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

José Guilherme Caldas, médico e velejador, explica como funciona a alimentação dentro da embarcação. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Barco Brasil disputa a competição Globe 40, uma regata de volta ao mundo. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Interior do Barco Brasil. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Desde os 10 anos, Caldas ganhou um barco pequeno do irmão e começou a navegar. Paixão que só aumentou com o passar do tempo. Em 2015, ele fez a sua primeira regata internacional para a África do Sul e tomou gosto pelo esporte:

“Comecei a me dedicar um pouquinho ao esporte de alto nível, e quando você começa a fazer o esporte, você quer ganhar. A gente foi progredindo nisso até o ponto de agora estar disputando regatas desse nível e até ganhando.”

Campanha

Além do objetivo de vencer no esporte, Caldas busca dar visibilidade a uma outra causa. Como médico neuroradiologista, o profissional tem a missão de ampliar a conscientização sobre o Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“A minha intenção é exatamente mostrar a associação dos bons hábitos com a redução do AVC, já que o AVC isquêmico, que é o derrame cerebral, é a doença que mais mata no Brasil. Apesar das pessoas não saberem, é a que mais mata no Brasil.”, afirmou.

Com uma campanha de prevenção, o velejador acredita que o tratamento passará a ser mais conhecido pela população brasileira.

“Assim como eu navego por dentro do sangue, nas artérias do corpo humano, eu navego no oceano também. Tudo é muito semelhante. É uma questão de conhecimento, de estratégia e de treino. Na vela é isso aí também”, comparou José Guilherme Caldas.

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