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Futebol Reginaldo destaca foco do Náutico em manter regularidade positiva na Série B Timbu fez sete dos últimos nove pontos em disputa e se manteve na quarta posição, com 13 pontos

Somar pontos sempre, seja dentro ou fora de casa, é a regularidade que o Náutico sabe que precisa ter para seguir na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Nos últimos três jogos, o Timbu conseguiu colocar o plano em prática, com duas vitórias e um empate, mantendo a equipe no G6 que vale a presença no mata-mata final do acesso.

“A Série B é um campeonato de regularidade. Precisamos pontuar em todos os jogos. Estamos vendo equipes que duas rodadas atrás estavam na zona de rebaixamento e, ao ganhar dois jogos, ficaram lá em cima”, citou o lateral-direito Reginaldo.

Há três rodadas, por exemplo, o Náutico era o 14º colocado, com apenas seis pontos ganhos. Depois de somar sete dos nove pontos possíveis com os triunfos diante de Athletic (1x0) e América-MG (4x0), além do empate com o Botafogo-SP (1x1), o Timbu pulou para o quarto lugar.

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o Operário-PR, sábado (16), no Germano Kruger. Os paranaenses estão invictos como mandantes, com duas vitórias e dois empates.

“O Operário jogando em casa é muito forte. Temos de estar preparados para um jogo difícil. Estará frio, possivelmente, com um clima oposto ao do Recife. Temos essa semana para nos prepararmos e chegar lá da melhor maneira possível”, ressaltou o lateral.

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