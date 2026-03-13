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Futebol Pernambucano Régis garante que adaptação no Santa Cruz será a mais breve possível Conhecido do futebol nordestino, meia jogou no Sport e Bahia

O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (13), o meio-campo Régis, atleta de 33 anos e com passagens por várias camisas importantes do futebol brasileiro. Encarando um novo desafio na carreira, o experiente jogador afirma que conhece alguns nomes no elenco e acredita que a adaptação será breve no Arruda.

Sobre um dos motivos que fez aceitar a proposta, o meia garantiu que ter pessoas conhecidas do seu entorno ajudou na decisão e que foi muito bem recebido.

“É um projeto ambicioso, com pessoas sérias que estão à frente do Santa Cruz; tem alguns atletas que já trabalhei junto em outros clubes, isso facilita até a adaptação, já trabalhei com o Claudinei em outro clube, isso ajuda bastante”, disse Régis, novo jogador do Santa Cruz.

Em 2025, Régis defendeu o Goiás e Remo, esse último, equipe na qual ajudou na conquista do acesso à Série A.

O último jogo do meia, entretanto, foi em setembro do ano passado, mas segundo ele, não é algo que vai pesar e garante estar bem fisicamente. O jogador avaliou que deve treinar com bola a partir da próxima semana.

"A expectativa é muito grande, quero estar na minha melhor forma física porque dentro de campo, junto com meus companheiros, vamos fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível", garantiu.

Novidade

Atleta com passagens marcantes por Bahia, Coritiba e Guarani, Régis é um atleta que se acostumou a jogar nos patamares mais altos do futebol brasileiro. Em 2026, essa será apenas a primeira vez que jogará a Série C na carreira.

Retornando ao Recife após mais de dez anos, o novo meio-campo do Santa falou sobre o que tem de diferente para sua passagem no Sport, entre 2014 e 2015.

“Estou mais experiente e mais bonito (risos). Sobre a questão da rodagem que tive, da experiência, é a primeira vez que eu disputo essa competição [Série C], nada melhor do que estrear vestindo essa camisa tão pesada no cenário nacional, com uma torcida apaixonada”, comentou o meia Régis.



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