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FUTEBOL INTERNACIONAL Regra da Champions impede Real Madrid de enfrentar Liverpool em Anfield pelo terceiro ano seguido Clubes se enfrentaram nas duas primeiras temporadas do novo formato; se houver novo encontro na fase de liga, partida terá de acontecer no Bernabéu

O sorteio da fase de liga da Champions League, nesta quinta-feira, terá uma regra inédita que pode afetar diretamente um eventual novo encontro entre Real Madrid e Liverpool.



Após duas partidas consecutivas em Anfield nas últimas temporadas, os espanhóis não poderão voltar a enfrentar os ingleses fora de casa caso os clubes sejam novamente colocados frente a frente, segundo o jornal espanhol As.

A restrição faz parte das regras adotadas pela Uefa com o novo formato da competição. Um mesmo confronto, no mesmo estádio, não pode acontecer por três temporadas consecutivas.



Como Liverpool e Real Madrid já jogaram em Anfield nas duas primeiras edições da nova Champions, um terceiro duelo seguido precisaria obrigatoriamente ser realizado no Santiago Bernabéu.





Estádio Santiago Bernabeu, em Madri, na Espanha. Foto: Mladen Antonov/AFP

O mecanismo está incorporado ao software utilizado pela Uefa para definir os confrontos. Assim, caso o sorteio coloque novamente as duas equipes como adversárias, o sistema determinará automaticamente que o Real Madrid seja o mandante.



Não há, portanto, possibilidade de uma terceira partida consecutiva entre os clubes em Liverpool.





Alisson, goleiro do Liverpool. Foto: Josep Lago / AFP

A medida foi criada para ampliar a variedade de confrontos e evitar que a fase de liga reproduza repetidamente os mesmos jogos nos mesmos estádios.



Esta será a primeira temporada em que a restrição poderá efetivamente ser aplicada, já que a Champions chega ao terceiro ano desde a mudança de formato.

No atual modelo, cada clube enfrenta oito adversários diferentes na fase de liga, quatro em casa e quatro fora. Parte da definição dos confrontos é realizada por um sistema automatizado depois do sorteio inicial.



Vini Jr. e Jude Bellingham atuando pelo Real Madrid. Foto: Thomas Coex / AFP

A regra não impede que Real Madrid e Liverpool voltem a se enfrentar. A restrição diz respeito apenas ao mando de campo: se houver um terceiro encontro consecutivo na fase de liga, desta vez ele terá de acontecer em Madri.

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