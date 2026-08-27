Regra da Champions impede Real Madrid de enfrentar Liverpool em Anfield pelo terceiro ano seguido
Clubes se enfrentaram nas duas primeiras temporadas do novo formato; se houver novo encontro na fase de liga, partida terá de acontecer no Bernabéu
O sorteio da fase de liga da Champions League, nesta quinta-feira, terá uma regra inédita que pode afetar diretamente um eventual novo encontro entre Real Madrid e Liverpool.
Após duas partidas consecutivas em Anfield nas últimas temporadas, os espanhóis não poderão voltar a enfrentar os ingleses fora de casa caso os clubes sejam novamente colocados frente a frente, segundo o jornal espanhol As.
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A restrição faz parte das regras adotadas pela Uefa com o novo formato da competição. Um mesmo confronto, no mesmo estádio, não pode acontecer por três temporadas consecutivas.
Como Liverpool e Real Madrid já jogaram em Anfield nas duas primeiras edições da nova Champions, um terceiro duelo seguido precisaria obrigatoriamente ser realizado no Santiago Bernabéu.
O mecanismo está incorporado ao software utilizado pela Uefa para definir os confrontos. Assim, caso o sorteio coloque novamente as duas equipes como adversárias, o sistema determinará automaticamente que o Real Madrid seja o mandante.
Não há, portanto, possibilidade de uma terceira partida consecutiva entre os clubes em Liverpool.
A medida foi criada para ampliar a variedade de confrontos e evitar que a fase de liga reproduza repetidamente os mesmos jogos nos mesmos estádios.
Esta será a primeira temporada em que a restrição poderá efetivamente ser aplicada, já que a Champions chega ao terceiro ano desde a mudança de formato.
No atual modelo, cada clube enfrenta oito adversários diferentes na fase de liga, quatro em casa e quatro fora. Parte da definição dos confrontos é realizada por um sistema automatizado depois do sorteio inicial.
A regra não impede que Real Madrid e Liverpool voltem a se enfrentar. A restrição diz respeito apenas ao mando de campo: se houver um terceiro encontro consecutivo na fase de liga, desta vez ele terá de acontecer em Madri.