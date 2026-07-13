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UEFA Regra que gerou expulsão de Embolo na Copa do Mundo não será adotada pela Uefa, diz jornal A informação foi publicada pelo jornal britânico "The Times" nesta segunda-feira (13)

A Uefa não deve adotar a nova regra de erro de identificação, que foi utilizada durante o duelo entre Argentina e Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo. Na oportunidade, a arbitragem tirou cartão amarelo do argentino Leandro Paredes e gerou o segundo cartão amarelo e a expulsão do suíço Embolo.

Com isso, a alteração na regra não será válida na Champions League, Europa League, Eurocopa, Liga das Nações e outros campeonatos organizados pela entidade. A informação foi publicada pelo jornal britânico "The Times" nesta segunda-feira, 13.

Em casos como este, o árbitro principal conta com o auxílio do VAR para rever o lance e retirar advertência quando houver identificação errada de atleta punido com cartão amarelo após falta.

Na primeira rodada do Mundial, a arbitragem também utilizou a nova regra para tirar cartão amarelo aplicado ao norte-americano Tim Ream e amarelar o paraguaio Jorge Almirón.

Na semana passada, a Uefa divulgou que não aplicará a regra que prevê a expulsão de um jogador que cobrir a boca durante uma discussão no campo, chamada "Lei Vini Jr.". O paraguaio Almirón e o equatoriano Piero Hincapié levaram cartão vermelho após utilização desta norma durante a Copa.

Essas duas regras e uma série de outras alterações foram implementadas pela International Football Association Board (Ifab), órgão responsável pela regulamentação das leis do futebol, e estrearam na Copa do Mundo 2026. Todas as novidades entraram em vigor no futebol mundial no dia 1º de julho.

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