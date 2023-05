A- A+

esportes On-line Regulamentação das apostas esportivas segue no Congresso Nacional Tributações do segmento pode gerar mais de 12 bilhões de reais aos cofres públicos

Em pauta desde dezembro de 2018, a regulamentação das apostas esportivas ainda segue no Congresso. A Lei número 13.756, assinada pelo então presidente Michel Temer, determinou um prazo de dois anos para o poder executivo tratar do mérito.

A princípio, o tema gerou pouca movimentação do lado parlamentar, e a prorrogação do prazo por mais dois anos não foi encarada como uma surpresa. Em dezembro de 2022 o novo prazo se encerrou sem resolução à vista.

Durante este período, o mercado cresceu de forma excessiva, livre de freios, penalidades, ou até mesmo tributações. Rapidamente, o mercado brasileiro tornou-se um eldorado dos jogos de apostas online. Sites de apostas com empresas sediadas no exterior passaram a controlar a atividade em todo o país, à espera do respaldo legal.

Desde o início do ano, com a troca de poder em Brasília, o assunto é tratado como prioridade pelo governo Lula. O interesse principal, claro, diz respeito ao enorme potencial de arrecadação de impostos com a atividade. Segundo estimativas feitas pelo Ministério da Fazenda, a tributação do segmento pode gerar mais de 12 bilhões de reais aos cofres públicos.

Algumas imposições ao setor já foram estabelecidas no texto da Medida Provisória, que ainda deve ser editado antes da publicação final. A empresa que deseja operar sites de apostas no país, deve pagar seis milhões de reais anuais para obter uma licença com cinco anos de validade. Além do aporte inicial de trinta milhões de reais, há uma taxação de 15% sobre o lucro com a atividade.

O planejamento atual do Ministério da Fazenda é dar às empresas operando no mercado um prazo de até 180 dias para que apresentem todos os meios necessários a fim de regularizarem suas operações no país. Em contrapartida, o ministério estabeleceu um prazo posterior de 30 dias para responder às solicitações das empresas.

De acordo com o plano do Governo, se tudo ocorrer de forma exemplar e se todos os prazos forem cumpridos pelas empresas requisitantes, o mercado brasileiro de apostas esportivas estará regulamentado no início de 2024. Vamos aguardar os próximos passos dessa longa e vagarosa caminhada.

