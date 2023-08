A- A+

Futebol Regularizado, Alexandre Tam fica à disposição do Náutico para jogo contra o CSA Meia-atacante teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

O meia-atacante Alexandre Tam está apto para estrear pelo Náutico na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O atleta ainda não foi apresentado oficialmente pelo clube, mas já fica à disposição do técnico Fernando Marchiori para o duelo diante do CSA, domingo (6), nos Aflitos, pela 16ª rodada da competição.

Formado na base do Santos, também passou por Sampaio Corrêa, Confiança e Criciúma. Além dele, o Náutico espera regularizar o goleiro Gabriel Leite e o atacante Ribamar - o primeiro, inclusive, também não foi apresentado oficialmente pelo Timbu, enquanto o segundo deu entrevista coletiva na última terça (31), junto com outro novato, o zagueiro Richardson.

