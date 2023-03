Regularizado, Chiquinho pode reestrear pelo Santa Cruz no Clássico das Multidões

A- A+

Anunciado como reforço do Santa Cruz para a sequência da temporada, o meia Chiquinho já pode reestrear com a camisa coral. O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta sexta-feira (10) e fica à disposição do técnico Ranielle Ribeiro.

Como vinha atuando com a camisa do Ipatinga neste início de temporada, a expectativa é que Chiquinho esteja presente no Clássico das Multidões neste sábado (11), na Ilha do Retiro. Ele treinou com os novos companheiros nesta sexta e deve iniciar a partida no banco de reservas.

Esta é a terceira passagem do atleta de 33 anos pelo Arruda. No ano passado, contudo, foram apenas quatro aparições. Ao todo, são 50 partidas, 14 gols e seis assistências pelo clube da Avenida Beberibe.

