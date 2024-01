Regularizado, Claudinei se coloca à disposição para estrear no Clássico das Emoções

A- A+

Com a suspensão de Thiaguinho, expulso no Clássico das Multidões diante do Sport, na Arena de Pernambuco, o técnico Itamar Schulle ficou com uma opção a menos para montar o ataque do Santa Cruz para outro duelo local, agora pelo Clássico das Emoções, diante do Náutico, no Arruda. Ou melhor, não ficou. Isso porque Claudinei foi regularizado e fica à disposição para estrear com a camisa Tricolor.





“Isso (estrear) eu deixo na mão do professor. Estou fazendo a minha parte. Se ele precisar que eu inicie, vou iniciar. Se for para ficar no banco, também. Poder ajudar o time é o mais importante”, afirmou o jogador.



“É um prazer estar neste clube, o maior do Nordeste. Vim trabalhando bastante quando cheguei para estar bem fisicamente. Estou pronto para o clássico e à disposição do treinador. Sou um jogador agressivo, gosto de jogar pelos lados do campo. Gosto do um para um também”, completou.



Emprestado pelo Novorizontino, o atacante destacou não somente o clássico diante do Náutico como todos os jogos restantes da primeira fase do Pernambucano como “decisões” para o Tricolor.



“Clássico todo mundo gosta de jogar. O grupo está trabalhando forte para chegar inteiro e conseguir os três pontos. Temos seis finais para ganhar o acesso à Série D e ser campeão”, cravou.

