A- A+

Futebol Regularizado, Gabriel Leite fica à disposição do Náutico para jogo contra o CSA Atleta chegou ao Timbu para ser opção no gol, que tem Vagner como titular

O nome do goleiro Gabriel Leite foi publicado nesta sexta (4) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o jogador do Náutico fica à disposição para o duelo da equipe deste domingo (6), contra o CSA, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

O atleta de 35 anos estava no São Joseense-PR, e chega para disputar posição com Vagner. Além do clube paranaense, Gabriel tem passagens por equipes como Paysandu, Paraná, Ferroviária, Luverdense e Oeste.



Veja também

Futebol Denunciado por importunação sexual, Paulo Roberto Falcão é demitido do Santos