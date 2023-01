Regularizado, Gabriel Santiago pode estrear pelo Náutico

A- A+

O técnico Dado Cavalcanti ganhou mais um atleta à disposição para a sequência da temporada 2023. O meia Gabriel Santiago teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estrear pelo Náutico. O próximo jogo do Timbu é domingo (22), contra o Atlético/BA, no Carneirão, pela Copa do Nordeste.



A tendência é que Gabriel não comece jogando diante dos baianos, podendo ficar à disposição no banco de reservas. O técnico Dado Cavalcanti apontou que deve manter a base que venceu o Belo Jardim por 2x0, na rodada passada do Campeonato Pernambucano.





O jogador de 22 anos é cria das categorias de base do Vitória, único clube em que atuou profissionalmente. Em 2022, participou de 23 jogos (14 como titular) e marcou um gol.

Veja também

Futebol Santa Cruz e Vitória chegam à estreia da Copa do Nordeste ainda sem triunfos nos estaduais