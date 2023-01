Regularizado, Michael fica à disposição de Ranielle para estrear pelo Santa

A- A+

O técnico Ranielle Ribeiro ganhou mais um jogador à disposição para a sequência da temporada. O goleiro Michael teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol. Com isso, o atleta pode pintar ao menos na lista de relacionados do Santa Cruz para o confronto da quarta (18), contra o Porto, no Lacerdão, pelo Campeonato Pernambucano.

O goleiro pode servir como opção ao treinador do Santa para ocupar a vaga de Matheus Inácio, criticado pelos tricolores nos últimos jogos. Outro atleta da posição é Geaze, que atuou em uma partida na Série C 2021.

Em entrevista recente, Ranielle comentou a possibilidade de uma troca no gol do Santa Cruz. "Michael vem para fazer parte do processo, do grupo, mas vamos lidar com o Inácio com muita tranquilidade. Nós vamos passar a confiança necessária e ver se ele consegue reagir ou se será necessário realizar a substituição", enfatizou.

