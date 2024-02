Regularizado, Ortiz explica decisão em aceitar convite do Sport

A- A+

O San Lorenzo tentou, mas foi o Sport quem conseguiu trazer o meia Christian Ortiz. Apresentado oficialmente nesta quinta (8) como reforço do clube para a temporada 2024, o argentino contou sobre o que o motivou a escolher a equipe brasileira e a expectativa para poder estrear com a camisa leonina.



Antes de explicar a decisão de Ortiz, é preciso dizer que ao escolher o Sport no lugar do clube argentino, o reforço de 31 anos gerou revolta dos conterrâneos, que não aceitaram a decisão de o atleta aceitar a proposta do futebol brasileiro.



“Ele disse que não vem porque vai para o Recife, vai morar no Recife, no norte… com calor, praias e dólares". Essa foi uma das frases que foram proferidas na imprensa argentina. O fato é que, na escolha de Ortiz, houve um peso grande também de outro argentino, o técnico Mariano Soso. “São coisas que se passam no futebol. A gente toma decisões pessoais, e isso nem sempre agrada as pessoas. Eu recebi um chamado de Mariano Soso. Senti interesse e fiz a melhor escolha de vir ao Brasil. Meus companheiros me receberam da melhor maneira”, afirmou.



Regularizado, o atleta ainda deve passar um tempo aprimorando a forma física antes de estrear pelo Sport. “Minha última partida foi em novembro. Em dezembro, treinei sozinho. Agora estou trabalhando a parte física com o grupo. Estou me preparando para poder estrear. Sou um jogador que pode ocupar diferentes posições. Posso defender, posso atacar, mas quero sempre ajudar o treinador e a equipe”, declarou.

