Regularizado, Paulo Miranda fica à disposição para estrear pelo Náutico

O nome do zagueiro Paulo Miranda foi publicado nesta segunda (23) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o jogador fica à disposição do técnico Dado Cavalcanti para estrear pelo Náutico na temporada 2023.

Recentemente, o jogador fez elogios ao novo reforço do Náutico. “Dos quatro zagueiros que temos, Denilson era o mais velho, aos 27. Em um sistema tão criticado, com razão, no ano passado, era preciso dar vitalidade ao sistema. Demos isso, mas tínhamos margem para trazer um cara mais vivido. Paulo é isso. Se visualizarmos os últimos anos dele, só jogou Série A. Vem para agregar, somar qualidade técnica e experiência”, afirmou.

O próximo jogo do Náutico é quarta (25), contra o Retrô, no Arruda, às 20h, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano.

