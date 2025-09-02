Futebol
Regularizado, Vitinho pode estrear pelo Náutico no quadrangular da Série C
Meia veio por empréstimo junto ao Cruzeiro e fica à disposição do técnico Hélio dos Anjos para a fase final da competição
O meia Vitinho teve seu nome publicado nesta terça-feira (2) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o novo reforço do Náutico já fica à disposição do técnico Hélio dos Anjos para o quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.
O atleta pertence ao Cruzeiro e veio por empréstimo ao Náutico, aumentando o leque de opções do clube para o setor de armação da equipe, que conta com Patrick Allan. Vitinho já trabalhou com Hélio dos Anjos na Ponte Preta.
O Náutico estreia no quadrangular final da Série C no próximo domingo (7), contra o Brusque, no Augusto Bauer.
