Sport

Regularizado, Zé Marcos é oficializado pelo Sport

Jogador deve fazer sua estreia na quinta-feira (5), em jogo da Copa do Brasil

Zé Marcos, novo zagueiro do SportZé Marcos, novo zagueiro do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

Depois de anunciar o meio-campista Biel, o Sport oficializou mais uma chegada de olho na sequência do ano. Trata-se do zagueiro Zé Marcos, que estava no Vitória. O jogador de 28 anos assinou com o clube até o término da temporada 2026. 

Cara nova na Ilha do Retiro, Zé Marcos já realizou exames médicos e tem trabalho com os companheiros sob o comando de Roger Silva. Regularizado na noite desta terça, inclusive, o zagueiro viajou para o Espírito Santo e deve estrear na quinta-feira (5), diante da Desportiva Ferroviária, pela segunda fase da Copa do Brasil. 

“Chegar ao Sport é um motivo de orgulho e honra. É um grande desafio para mim e para a minha carreira. Estou muito feliz, ansioso para ver este Estádio cheio e fazer um grande ano com os meus companheiros, buscando realizar todos os nossos objetivos na temporada”, declarou Zé Marcos ao site oficial do clube. 

Revelado no Athletico-PR, Zé Marcos já atuou no Avaí e no Criciúma no futebol brasileiro. No exterior, defendeu Estrela Vermelha e Rad Beograd, ambos da Sérvia, além do OFK Grbalj, de Montenegro. Em 2015, disputou o Mundial sub-17 com a camisa do Brasil, no Chile. 

Na temporada passada, pelo Vitória, entrou em campo 45 vezes, entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileirão e Copa Sul-Americana. Neste ano, foi acionado em três oportunidades, duas pela Série A. 

