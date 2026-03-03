Regularizado, Zé Marcos é oficializado pelo Sport
Jogador deve fazer sua estreia na quinta-feira (5), em jogo da Copa do Brasil
Depois de anunciar o meio-campista Biel, o Sport oficializou mais uma chegada de olho na sequência do ano. Trata-se do zagueiro Zé Marcos, que estava no Vitória. O jogador de 28 anos assinou com o clube até o término da temporada 2026.
Cara nova na Ilha do Retiro, Zé Marcos já realizou exames médicos e tem trabalho com os companheiros sob o comando de Roger Silva. Regularizado na noite desta terça, inclusive, o zagueiro viajou para o Espírito Santo e deve estrear na quinta-feira (5), diante da Desportiva Ferroviária, pela segunda fase da Copa do Brasil.
“Chegar ao Sport é um motivo de orgulho e honra. É um grande desafio para mim e para a minha carreira. Estou muito feliz, ansioso para ver este Estádio cheio e fazer um grande ano com os meus companheiros, buscando realizar todos os nossos objetivos na temporada”, declarou Zé Marcos ao site oficial do clube.
Revelado no Athletico-PR, Zé Marcos já atuou no Avaí e no Criciúma no futebol brasileiro. No exterior, defendeu Estrela Vermelha e Rad Beograd, ambos da Sérvia, além do OFK Grbalj, de Montenegro. Em 2015, disputou o Mundial sub-17 com a camisa do Brasil, no Chile.
Na temporada passada, pelo Vitória, entrou em campo 45 vezes, entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileirão e Copa Sul-Americana. Neste ano, foi acionado em três oportunidades, duas pela Série A.