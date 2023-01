Regularizados, estrangeiros ficam à disposição para o Clássico das Emoções

A- A+

O técnico do Náutico, Dado Cavalcanti pode ter dois reforços importantes para o jogo contra o Santa Cruz, domingo (15), no Arruda, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. O volante paraguaio Juan Gauto e o atacante colombiano Paul Villero tiveram seus respectivos nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Antes das regularizações saírem no BID, Dado já ressaltava a importância de contar com os reforços para aumentar o leque de opções para o Clássico das Emoções.





“Clássico é um jogo que mexe em todos os aspectos. As questões emocionais são importantes. Teremos alguns dias para pensar a melhor formação. Espero ter disponível mais jogadores. Acho que chegaremos mais fortalecidos para a partida de domingo”, frisou.

O Náutico vem de uma vitória por 2x0 diante do Caruaru City, nos Aflitos, pelo Estadual. O Santa Cruz entra em campo nesta quinta (12), contra o Afogados, nos Aflitos.

