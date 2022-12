A- A+

Goleiro Rei do futebol, Pelé jogou como goleiro em quatro partidas e nunca sofreu gol Pelé tinha costume de treinar no gol durante os rachões do Santos

A grandiosidade da carreira de Pelé, o Rei do futebol que faleceu na última quinta-feira (29), é conhecida por todos. No entanto, uma curiosidade do jogador mais completo da história é que ele atuou em algumas partidas como goleiro e nunca sofreu gol.

As quatro atuações debaixo das traves aconteceram no Santos. Inclusive, Pelé gostava de treinar nos "rachões" na posição. A primeira vez que atuou como goleiro numa partida foi no dia 4 de novembro de 1959, no confronto contra o Comercial, pelo Campeonato Paulista. Pelé marcou enquanto estava na linha e foi para o gol quando Lalá se machucou.

A segunda atuação foi contra o Grêmio, pela Taça Brasil de 1964. As outras duas situações foram em amistosos. Em 1969, contra o Botafogo-PB e em 1973 diante do Baltimore Bays.

Somando todas as partidas, o Rei do futebol passou 54 minutos no gol. Segundo levantamento do perfil do twitter @bequebomdebola, Pelé fez sete defesas.

Pelé foi goleiro em 4 partidas:



Comercial (Paulistão '59. 26 Min., 5 defesas. Fez 2 gols)

Grêmio (Taça Brasil - Semis, '64. 4 min, 2 defesas. Fez 3 gols)

Botafogo-PB (Amistoso, '69. 15 min. Fez 1 gol)

Baltimore Bays (Amistoso, '73. 9 Min. Fez 1 gol)



54 min

0 gols sofridos pic.twitter.com/RRCLhoo87i — Tércio (@bequebomdebola) December 30, 2022

