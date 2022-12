A- A+

Pelé Rei Pelé: conheça as relações pessoais do ex-jogador, craque da Seleção Brasileira Ele se casou oficialmente três vezes, viveu dezenas de romances ao longo da vida e tem sete filhos conhecidos, - dois de breves relacionamentos

Dentro das quatro linhas, Pelé se consagrou como o Rei do Futebol. Fora dos campos, no entanto, a imagem de Pelé - ou Edson, já que o ex-jogador gostava de diferenciar sua persona na vida pessoal - não era uma unanimidade.

Ele se casou oficialmente três vezes, viveu dezenas de romances ao longo da vida e tem sete filhos conhecidos, - dois de breves relacionamentos. Se tem uma relação próxima de cinco deles, não se pode dizer o mesmo da primeira filha, Sandra Regina. Ela lutou pelo direito de ser reconhecida pelo ex-jogador e até ganhou um processo judicial com a prova da paternidade através do teste de DNA, mas Pelé nunca procurou estabelecer laços com ela. Em 2006, aos 42 anos, Sandra morreu em decorrência de um câncer de mama. O ex-jogador não foi ao enterro, limitando-se a enviar coroas de flores.

O Rei teve outra filha fora do casamento, Flávia Kurtz. Mas ao contrário de Sandra, ela foi reconhecida - embora isso só tenha acontecido em 2000, apesar de ter quase a mesma idade da primogênita. Ele ainda teve mais dois filhos, os gêmeos Joshua e Celeste, fruto do segundo casamento, com a cantora gospel Assíria Seixas.

Pelé se casou pela primeira vez em 1966, com Rosemeri Cholbi, e teve três filhos. Kely Cristina, a mais velha, foi a mais presente nos momentos finais do pai, e assumiu a missão de atualizar o estado de saúde do craque nas redes sociais. Jennifer, a terceira do casal, leva uma vida reservada, longe dos holofotes, assim como os gêmeos.

Já Edinho trilhou o caminho do futebol e foi goleiro do Santos três anos. Mas ficou mais conhecido por problemas com a justiça: respondeu processo por homicídio, por envolvimento com o tráfico de drogas e por lavagem de dinheiro. Ficou preso seis meses, mas conseguiu a progressão de regime para o aberto e hoje é técnico do Londrina.

O relacionamento mais famoso de Pelé, no entanto, foi com Xuxa, e começou quando a então modelo tinha 17 anos e o ex-jogador 41. Eles ficaram juntos por seis anos.

Aos 75 anos, Pelé reencontrou Márcia Aoki, empresária que havia conhecido em uma festa na década de 1980 nos Estados Unidos. Eles começaram um relacionamento em 2010 e se casaram em 2016 e ela o acompanhou até o fim.

Veja também

Futebol Como seria se Pelé, um homem à frente do seu tempo e de todos os tempos, jogasse hoje?