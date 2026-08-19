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FUTEBOL INTERNACIONAL Reijnders deixa o Manchester City rumo à Arábia Saudita Após uma temporada no clube inglês, o meio-campista holândes disputou 47 jogos e marcou 7 gols

O meio-campista holandês Tijjani Reijnders deixou o Manchester City e assinou com o Al-Qadsiah até 2031, informou um dirigente do clube saudita à AFP nesta quarta-feira (19).

Segundo a imprensa, o valor da transferência do jogador de 28 anos, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção holandesa, seria de 61 milhões de euros (R$ 367 milhões na cotação atual).

O Al-Qadsiah tem como proprietária a petroleira estatal Aramco e é treinado pelo ex-técnico do Liverpool Brendan Rodgers.

Reijnders tinha contrato com o City até junho de 2030, tendo chegado ao clube vindo do Milan há um ano.

Na semana passada, ele treinou separado do elenco principal e não participou da decisão da Supercopa da Inglaterra no último domingo, que terminou com uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal.

No total, Reijnders disputou 47 jogos em todas as competições com a camisa dos Citizens e marcou sete gols.

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