A- A+

Futebol Reinaldo Rueda, ex-técnico do Flamengo, assume comando da seleção de Honduras Pelo Flamengo, o treinador chegou a ser finalista da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, mas não conquistou nenhum título

O colombiano Reinaldo Rueda assumiu nesta segunda-feira (31) como novo técnico da seleção hondurenha com o objetivo de classificar a equipe nas eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026.

Rueda, que foi treinador do Flamengo em 2017, foi apresentado pela Federação Nacional de Futebol (Fenafuth) em uma coletiva de imprensa, em que foram exibidas imagens emocionantes de quando ele levou Honduras ao Mundial de 2010, na África do Sul.

"A convicção na capacidade do jogador hondurenho e a convicção em nosso trabalho nos permitem sonhar", disse o colombiano.

Ele reconheceu que está conhecendo uma nova geração de jogadores, diferente da vivida no processo anterior, com Amado Guevara, Maynor Figueroa, Carlos Pavón, David Suazo e Wilson Palacios, entre outros.

Mas Rueda disse que acompanhou a participação de Honduras no Mundial Juvenil e nos Jogos Olímpicos, o que o fez aceitar "o altíssimo desafio", apesar de reconhecer o crescimento de Panamá, Costa Rica, Jamaica e Guatemala, contra os quais terá que competir.

"O convite é para que possamos escrever uma nova história" unidos como as "cinco estrelas da bandeira, jogadores, comissão técnica, torcedores, patrocinadores e imprensa esportiva", exigiu.

Ele anunciou Alexis Mendoza, Bernardo Redín e Juan Carlos Quintero, também colombianos, como auxiliares, com a colaboração de Maynor Figueroa para monitorar os jogadores da MLS e David Suazo os que jogam na Europa.

Rueda foi anunciado oficialmente como técnico de "La H" em 16 de junho e chegou a Tegucigalpa no domingo.

O colombiano chega com o desafio de elevar o nível da seleção na Copa das Nações que será disputada entre setembro e outubro, torneio classificatório para a Copa América-2024, que será disputada de junho a julho nos Estados Unidos.

Na Copa das Nações, Honduras estará no Grupo B com Jamaica, Cuba, Haiti, Suriname e Granada.

Nas eliminatórias para a última Copa do Mundo do Catar-2022, Honduras ficou na última colocação do octogonal da Concacaf, resultado atribuído pela imprensa à falta de qualidade dos jogadores.

Pela conquista da classificação para a Copa do Mundo de 2010, o técnico colombiano de 66 anos recebeu na época a nacionalidade hondurenha. Até então, Honduras havia se classificado apenas para a Copa da Espanha de 1982.

Veja também

Futebol Em apresentação, Joécio se emociona ao falar do pai, torcedor alvirrubro falecido em 2022