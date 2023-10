A- A+

Eurocopa 2028 Reino Unido e Irlanda devem ser nomeados anfitriões da Eurocopa 2028 após a desistência da Turquia As escolhas oficiais das sedes de 2028 e 2032 serão divulgadas no dia 10 de outubro

A UEFA praticamente confirmou que a candidatura conjunta de Reino Unido e Irlanda ganhará o direito de sediar o Eurocopa de 2028, depois que a única concorrente, a Turquia, desistiu da disputa, embora a decisão ainda precise de ser ratificada.

A próxima Eurocopa, que será realizada em 2024, terá a Alemanha como sede.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) e a Federação Turca de Futebol (TFF) solicitaram a fusão das suas candidaturas individuais numa candidatura conjunta para receber o torneio. As sedes de 2028 serão divulgadas no dia 10 de outubro.

Leia o comunicado da UEFA na íntegra:

A UEFA confirma que recebeu hoje um pedido da Federação Italiana de Futebol (FIGC) e da Federação Turca de Futebol (TFF) para fundir as respectivas candidaturas individuais numa candidatura conjunta para acolher o UEFA EURO 2032.

Em 2021, a UEFA iniciou um processo para apresentação de propostas para a realização de duas edições consecutivas do seu Campeonato da Europa, em 2028 e 2032. A TFF entrou no processo para ambas as edições, enquanto a FIGC decidiu concorrer apenas para a edição de 2032. Foi também apresentada uma candidatura conjunta para receber a edição de 2028 por cinco federações: Inglaterra, Irlanda do Norte, República da Irlanda, Escócia e País de Gales.

A UEFA vai agora trabalhar com a FIGC e com a TFF de modo a garantir que a documentação a apresentar para a sua candidatura conjunta está em conformidade com os requisitos da proposta.

Caso a proposta conjunta cumpra tais requisitos, esta será apresentada ao Comité Executivo da UEFA na reunião marcada para 10 de Outubro, na qual serão feitas as nomeações para 2028 e 2032. As decisões sobre os locais e horários dos jogos serão tomadas posteriormente.

