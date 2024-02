A- A+

SUPER BOWL Relação com número 13 e alto aproveitamento nos jogos: veja como Taylor Swift foi um amuleto no títu Entre várias coincidências, o Super Bowl vencido pela equipe de Travis Kelce foi a 13ª partida que a cantora acompanhou no estádio na temporada

A cantora Taylor Swift se tornou um amuleto do Kansas City Chiefs na temporada da NFL que se encerrou ontem, com o título do Super Bowl 58. Em 2023, ela assumiu um relacionamento com Travis Kelce, um dos astros do time que bateu o San Francisco 49ers e se tornou bicampeão consecutivo. Por isso, desde setembro, viajou pelos Estados Unidos para acompanhar 13 jogos do namorado, e teve um alto aproveitamento: foram dez vitórias e três derrotas (76,9% de sucesso) com sua presença nos camarotes.

Nos oito demais jogos que a "Loirinha" não compareceu, os Chiefs perderam a mesma quantidade, e venceram bem menos: cinco vitórias e três derrotas (62,5% de aproveitamento). Parece que ter a audiência dela e de seus fãs fez bem para Kelce, Patrick Mahomes e companhia.

O título veio na 13ª partida que Taylor acompanhou nesta temporada, dando sequência a uma espécie de superstição que a liga a esse número. Ela mesmo já disse que quase todas as "coisas boas" que acontecem "em sua vida" vem "após um 13 aparecer". Por isso, fez muitos shows com o número pintado na mão.

"Eu nasci no dia 13. Fiz 13 anos numa sexta-feira 13. Meu primeiro álbum ganhou disco de ouro em 13 semanas. Minha primeira música número 1 teve uma introdução de 13 segundos. Cada vez que ganhei um prêmio, sentei-me no 13º lugar, na 13ª fila, na 13ª seção ou na fila M, que é a 13ª letra", disse Taylor à revista Rolling Stone.

Agora vamos às coincidências do jogo: a soma dos algarismos do 58, número do Super Bowl (5 + 8 = 13); dos números da data do jogo, 11 de fevereiro (11 + 2 = 13); dos números no nome dos 49ers, o adversário de ontem (4 + 9 = 13); do placar do intervalo da partida, que apontava vitória de 10 a 3 para San Francisco (10 + 3 = 13); e até a quantidade de jogos que os Chiefs venceram com Kelce em campo nesta temporada (13).

Nascida em 13 de dezembro de 1989, Taylor Swift tem mais motivos ainda para acreditar que este número é especial na sua vida, e para provar que contribuiu com um tanto de sorte para o campeão da NFL.

Tudo bem que seu aproveitamento nas arquibancadas não significou uma grande quantidade de boas atuações de Travis Kelce — ele fez apenas quatro touchdowns "para ela". Só que o tight end viveu uma temporada difícil, aparecendo de maneira decisiva apenas nos playoffs.

Na noite de ontem, teve melhor desempenho no segundo tempo e terminou com nove recepções para 93 jardas — melhor marca do jogo.

Jogos em que Taylor Swift acompanhou os Chiefs:

Chiefs 41 x 10 Chicago Bears - 3ª rodada - 24 de setembro (touchdown de Kelce)

New York Jets 20 x 23 Chiefs - 4ª rodada - 1º de outubro

Chiefs 19 x 8 Denver Broncos - 6ª rodada - 12 de outubro

Chiefs 31 x 17 Los Angeles Chargers - 7ª rodada - 22 de outubro (touchdown de Kelce)

Green Bay Packers 27 x 19 Chiefs - 13ª rodada - 3 de dezembro

Chiefs 17 x 20 Buffalo Bills - 14ª rodada - 10 de dezembro

New England Patriots 17 x 27 Chiefs - 15ª rodada - 17 de dezembro

Chiefs 14 x 20 Las Vegas Raiders - 16ª rodada - 25 de dezembro

Chiefs 25 x 17 Cincinnati Bengals - 17ª rodada - 31 de dezembro

Chiefs 26 x 7 Miami Dolphins - Wild Card - 13 de janeiro

Bills 24 x 27 Chiefs - Semifinal de Conferência - 21 de janeiro (dois touchdowns de Kelce)

Baltimore Ravens 10 x 17 Chiefs - Final de Conferência - 28 de janeiro (touchdown de Kelce)

49ers 22 x 25 Chiefs - Super Bowl - 11 de fevereiro

