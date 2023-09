Relacionado, Diego Souza garante estar "preparado" para ajudar Sport contra ABC

A- A+

Diante do ABC, nesta sexta-feira (15), a torcida do Sport terá um motivo a mais para acompanhar o duelo válido pela 28ª rodada da Série B. Depois de não estar presente contra o Criciúma, Diego Souza foi relacionado para encarar o Alvinegro potiguar e viaja com o grupo na noite desta quinta-feira (14).

Desde que chegou ao Sport no fim de julho, o Embaixador vinha aprimorando sua parte física. Após sofrer uma lesão no joelho, quando ainda atuava pelo Grêmio, em março, ao se apresentar na equipe pernambucana o ídolo leonino foi diagnosticado uma contratura muscular.

Perto da reestreia, o camisa 87 garantiu estar preparado para ajudar o Leão no compromisso no Frasqueirão. "Estou preparado, trabalhei bastante, foi bastante intenso e difícil, mas hoje tenho condições de ajudar e vamos para essa batalha que é extremamente importante para todos nós", contou o jogador à assessoria de comunicação do clube.

Apesar de relacionado, a expectativa é que Diego Souza inicie o duelo com o ABC no banco de reservas. No entanto, apesar do período de inatividade, o jogador afirmou que pode contribuir de alguma forma caso o time precise.

"O mais importante é que precisamos de um bom resultado. O campeoanto está chegando na reta final e o jogo é de extrema importância. Quero colaborar de alguma forma. Se eu tiver a oportunidade de jogar, espero estrear com o pé direito e com vitória, se Deus quiser", enfatizou.

"Minha função é de fazer gols, participar de gols. Então se eu puder jogar, começar jogando ou alguma coisa desse tipo, quero fazer meu gol para ajudar a minha equipe", continuou.

Com 47 pontos, o Sport é o atual vice-líder da Série B do Brasileiro. Entretanto, apesar da boa colocação na tabela, o time da Ilha do Retiro não sabe o que é vencer há cinco jogos. O ABC, por sua vez, é o lanterna da Segundona, com 16 pontos.

