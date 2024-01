A- A+

Zagallo Relembre as frases de Zagallo: "Vocês vão ter de me engolir" Ex-jogador e ex-técnico é o único tetracampeão do mundo em futebol; das sete Copas que disputou, chegou à final de cinco

Aos 92 anos, Mário Jorge Lobo Zagallo faleceu nesta sexta-feira. O ex-jogador e ex-técnico ganhou quatro vezes a Copa do Mundo e colecionou frases e bordões. Natural de Atalaia, em Alagoas, e nascido em 9 de agosto de 1931, o ex-jogador começou a carreira no América do Rio de Janeiro no final da década de 1940.

Já pela seleção, Zagallo defendeu a "Amarelinha" entre 1958 e 1964. Dois anos depois, iniciou uma extensa carreira como técnico ao longo de 42 anos.

Esteve à frente do Botafogo (quatro vezes), Fluminense, Flamengo (três ocasiões), Vasco (duas vezes), Bangu e Portuguesa. Treinou o Brasil de 1969 a 1970, retornando como coordenador de 1991 a 1994 e de 2003 a 2006.

Conhecido por ser um profissional emotivo e "coração", chegou a virar meme ou ter frases imortalizadas.

Relembre algumas frases de Zagallo:



"Vocês vão ter que me engolir"



Sobre a conquista da Copa América a despeito das críticas, em 1997

A declaração foi um desabafo claro e um recado indireto direcionado a jornalistas por críticas acumuladas no período de preparação da seleção para a Copa América. Zagallo contou depois que "havia uma onda muito grande para colocar o Luxemburgo no meu lugar" e ele não podia falar nada. Teve de esperar acontecer, e aconteceu: "O título veio, e aí eu dei uma explosão”.

"Holanda é muito tico-tico-no-fubá, que nem o América dos anos 50"



— Antes da seleção brasileira encarar a holandesa na Copa da Alemanha, em 1974

A frase de Zagallo, as vésperas do encontro com a seleção holandesa na Copa da Alemanha, em 1974, reverberou por décadas. Questionado sobre o sucesso do adversário, não titubeou em responder que a equipe liderada por Johan Cruyff e Rinus Michels era superestimada pelo excesso de passes trocados. A comparação foi com o América, da década de 1950, que perdeu justamente em 50 ano um campeonato considerado ganho.

"Brasil campeão e Argentina vice, têm 13 letras"



— Supersticioso, ele tinha o número 13 como número da sorte.

Após a conquista da Copa América de 2004, contra a Argentina, decidida nos pênaltis depois de um tumultuado empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, a vitória emblemática teve uma explicação: o 13. O número era como um fascínio para o Velho Lobo. Morou no 13º andar, a placa de seu carro teve 0013, elefoi campeão do mundo pela primeira vez em 1958 (5 + 8 = 13) e, pela última vez, em 1994 (9 + 4 = 13).

Roberto Baggio, famoso pelo pênalti que culminou no tetracampeonato mundial para o país, também tem 13 letras. Em sua última aparição em Copas, o país estreou contra a Croácia em 13 de junho.

"Foi uma derrota rumo ao penta”

— Ao explicar derrota para a Noruega, em 1997

Após perder para a Noruega por 4 a 2, em 30 de maio de 1997, Zagallo tentou esfriar a pressão dizendo que a derrota moldaria a seleção brasileira para a conquista do pentacampeonato. Ele resistiu até a Copa, chegou a final, mas acabou sucumbindo por 3 a 0 na decisão para a França, marcada pela polêmica convulsão de Ronaldo e a atuação decisiva de Zinedine Zidane, autor dos dois primeiros gols franceses.

Sexo nesta idade é normal. Tem o azulão aí

— Antes de completar 80 anos

Próximo aos 80 anos, Zagallo revela que se mantinha sexualmente ativo.

"Ai sim, fomos surpreendidos novamente”.

— Frase sobre os holandeses virou meme

Anos e anos depois do desabafo da Copa América, Zagallo voltou à boca do povo. Em 2009, em um programa da TV Globo, gerou o curioso “meme” desta fala do ex-treinador. Colocada fora de contexto e usada para ilustrar momentos cômicos numa edição de reportagens, a frase saiu de uma entrevista após a Copa do Mundo de 1974 e, claro, sobre os holandeses.

"A cabeça dele deve estar boa à beça. Cheia de euros”.

— Sobre contratação de Ronaldo, em 2005, pelo Real Madrid

Zagallo mostrou bom humor ao comentar a contratação de Ronaldo, em 2005, pelo Real Madrid.

"Eles não acham o Saddam Hussein, nem o Bin Laden. Acharam o Zagallo”

— Após ser interrogado pela polícia em Los Angeles

Mais uma frase cheia de humor de Zagallo. Então coordenador técnico da seleção, a frase foi carregada de ironia após ter sido interrogado pela polícia de imigração americana ao fazer uma escala em Los Angeles, antes de seguir para o México, onde o Brasil jogaria um amistoso. O fato aconteceu porque ele portava um passaporte com visto da Arábia Saudita, onde trabalhou no Al-Hilal e na seleção local.

Na ocasião, o técnico não perdoou o fato do país não ter conseguido prender o ex-ditador iraquiano Saddam Hussein e o saudita Osama Bin Laden, um dos principais líderes do grupo fundamentalista islâmico Al Qaeda, responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro.

"Posso morrer agora, não tem problema."

— Frase dita após a conquista da Copa América em 2004

